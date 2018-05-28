ONLİNE_BAĞIŞ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ / İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜ, T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / İSTANBUL İL MÜDÜRLÜĞÜ, DERNEĞİMİZİN 2018/50 SAYILI YÖNETİM KURULU KARARI, KONU ALANINA GİREN VE GÖRÜŞ ALDIĞIMIZ TÜM KURUMLAR İLE İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE “EĞİTİME DESTEK – ŞEHİTLERİMİZE VEFA OKULLARI” PROJESİ KAPSAMINDA İHTİYAÇ YERLERİNE YAPIMI TAMAMLANAN OKULLAR, DÜZENLENECEK OLAN TÖRENLER İLE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜDÜRLÜKLERİNE DEVRİ GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR. BU BAĞIŞ BİLGİLENDİRME SAYFASI DERNEĞİMİZ ÖNCÜLÜĞÜNDE YÜRÜTÜLMEKTE OLAN PROJE İÇİN HAZIRLANMIŞTIR. VALİLİK MAKAMI’nın 48911 sayılı olurları ile PROJENİN KAMPANYA OLARAK BAŞLANIÇ TARİHİ 28.05.2018’dir. İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜ’nden alınan konu ile ilgili yazıda olduğu gibi destekleriniz; SMS, havale, Eft veya Bankamatik ile Bağış şeklinde kabul edilir. Bu itibarla Derneğimizin hiç bir yetkilisince elden bağış kabul edilmemektedir. 28.05.2018

“EĞİTİME DESTEK – ŞEHİTLERİMİZE VEFA OKULLARI”

PROJESİNE

DESTEK OLMAK İSTEYENLER

PROJE İÇİN; İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜNE BEYAN EDİLEN, AŞAĞIDA YAZILI HESAP NUMARASINA KABUL EDİLECEK BAĞIŞLAR DIŞINDA HİÇ BİR ŞEKİLDE BAĞIŞ TESLİM ALINMAYACAKTIR.

BAĞIŞÇI VE HAYIRSEVERLER DİLEKDİKLERİ MİKTARDA BAĞIŞ YAPABİLİR.

BAĞIŞ İÇİN HESAP NUMARALARIMIZ: VATAN ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ T.C. ZİRAAT BANKASI 488 FATİH ŞB. İSTANBUL TÜRK LİRASI HESAP NO: 80806753-5006 IBAN: TR37 0001 0004 8880 8067 5350 06

DOLAR HESAP NO: 80806753-5007

IBAN: TR10 0001 0004 8880 8067 5350 07

EURO HESAP NO: 80806753-5008

IBAN: TR80 0001 0004 8880 8067 5350 08

ONLİNE_BAĞIŞ

Banka Şubesine giderek bağışta bulunmak için;

Eğitime Destek – Şehitlerimize Vefa Okulları Projesine destek olmak için, Bağış yapmayı düşündüğünüz miktarın yazılı olduğu kupon fotoğrafını çekip, ZİRAAT BANKASI’nın her hangi bir Şubesine giderek hesap bilgilerinin yer aldığı bu kuponu isminizi beyan ederek, telefonunuzdaki fotoğrafı göstermeniz yeterli olacaktır.

Bağış kuponlarına yukarıda yazılı yeni hesap numarası yazılacaktır.

Banka Şubesine gitmeden bağışta bulunmak için;

Banka Şubesine gitmeden Telefon Bankacılığı veya internet üzerine EFT ile bağışta bulunabilirsiniz.

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Bankamatik vasıtasıyla bağışta bulunmak için;

Ziraat Bankası Başka Hesaba Para Yatırma Nasıl Yapılır?

Ziraat Bankasından yapılan para yatırma işlemleri; kendi hesabıma ve başka hesaba adı altında iki farklı şekildedir. Bankamatiklerden, internet ya da cep şubesinden işlem yapan kişilere her iki seçenek de çıkacaktır. Buradan Sayfamızda yazılı hesaba para yatırımı yapabilirsiniz. Başka bir hesaba para yatırırken dikkat etmeniz gereken, karşı hesabın Ziraat Bankasına kayıtlı Vatan Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne ait olup olmadığıdır.

Eğitime Destek – Şehitlerimize Vefa Okulları Projesine destek olmak için, dilediğiniz saatte bankamatikleri kullanabilirsiniz. Bankanın bir müşterisi değilseniz bu kısımda kartsız işlem seçeneğine basabilirsiniz. Para yatırma sırasında sizlerden öncelikle kimlik numaranızı, daha sonrasında ise cep telefonunu vermeniz istenir. Ardından paranın yatacağı hesap numarasını ve tutarı girersiniz. Yatırmak istediğiniz miktarı bankamatiğe teslim ettikten sonra verdiğiniz cep telefonuna bir onay kodu gelir. Bu kodu girdikten sonra da işlem başarıyla gerçekleşir.

Projenin adı: EĞİTİME DESTEK- ŞEHİTLERİMİZE VEFA OKULLARI Projenin kapsadığı bölge(ler): TÜRKİYE GENELİ Proje sahibinin adı Vatan Şehit Aileleri Ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği Başvuru sahibinin tabiiyeti T.C.

Yasal statü Sivil Toplum Kuruluşu

Başvuru sahibinin bu projeyle ilgili iletişim bilgileri: Posta adresi: info@vatansehitleri.org Telefon numarası (sabit hat ve cep telefonu) Ülke kodu + şehir kodu + numara 0212 534 13 34 Hedef grup(lar)[1] İlkokul öğrencileri tüm toplum. Ortaklar Milli Eğitim Müdürlükleri, Valilikler, Kaymakamlıklar, İl ve İlçe Belediyeleri, Hayırsever Vatandaşlarımız ve Basın Kuruluşları Nihai faydalanıcılar[2] İlkokul çağındaki öğrecilerin aileleri ve tüm toplum. Beklenen sonuçlar *Projemiz, şehit ailelerimiz ve gazilerimiz konusunda sosyal farkındalık yaratacaktır. *Son zamanlarda özellikle Afrin Harekatı ile birlikte şehit ve gazi olan vatandaşlarımız ile ilgili toplumda oluşan ‘destek olma isteği’ projemizle birlikte eğitimde seferberliğe dönüşecektir. *Vatanını seven yurttaş için en temel değerler eğitimle öğrenilir. Vatan, Millet, Bayrak sevgisi temel eğitim olan ilkokuldan başlar. Proje Ortakları Valilikler, İl Milli Eğitim Müdürlükleri, İlçe Kaymakamlıkları,

İlçe/Belde Belediyeleri, Hayırsever Vatandaşlarımız Temel faaliyetler Okul Yapımı İçin Gerekli İzin Ve Onayların Alınması Okul Yapımı Mİlli Eğitim Bakanlığı’na Devri.

Hayırseverler Yatırımları ile İlgili İş ve İşlemler

Eğitim İçin Hep Birlikte;

Ülkemizde yaşayan her çocuğun yüksek kalitede eğitime ulaşması devletimizin temel önceliğidir.

Bu öncelik içerisinde gelişmiş ülkeler için bir gereksinim olan tekli eğitime geçiş için Milli Eğitim Bakanlığı, halkımız ile el ele çalışmalar yürütmektedir.

Kaliteli eğitimin yapıtaşı olan okullarımızın sayısı ve niteliklerin ülkemizin eğitim seferberliğinde çok önemli bir yeri vardır.

Çocuklarımızın yarınlarına umut olmak isteyen hayırseverlerimizin bu amacını kolaylaştırmak için gerekli tüm destek yasal çerçevede sunulmaktadır.

Eğitim gibi Milli bir konuda tüm halkımıza örnek olan ve destekleri ile çocuklarımızın geleceğine güç katmak isteyen tüm hayırseverlerimize kapılarımız sonuna kadar açıktır.

Eğitime Destek – Şehitlerimize Vefa Okulları Projemiz kapsamında Derneğimiz öncülüğünde konu alanına giren kamu kurumları ile iş birliği yapılarak, tespit edilecek ihtiyaç yerlerine Şehitlerimizin adını taşıyan okullar inşa edilecektir.

Şehit ve Gazilerimize ait mertebe ve ünvanların gelecek nesillerce layıkıyla anılması, değerlerinin bilinmesi ve hatıralarına layık Vefa okulları yapılmasının her bakımdan toplumsal fayda olacağından, sadece belli bir kesimin değil, bütün toplumun bu projeye ortak olacağına inanıyoruz.

Konu için görüş aldığımız kurumlar, okul yapımına ihtiyaç olan arazilerin temini için gerekli desteklerde bulunacaklarını, kampanyanın Türkiye geneline yayılması için olabilecek katkılarını beyan etmeleri bizler açısından memnuyetle karşılanmaktadır.

Bunun için, yurdun çeşitli yerlerinden bizlere ulaşan; Belediye Başkanları, Kaymakamlar, ve Milli Eğitim Müdürlerine hassasiyetlerinden dolayı huzurlarınızda teşekkürlerimizi arz ediyoruz.

Kampanyamız için, Ziraat Bankası Havale ve Eft işlemleri için herhangi bir ücret almayacağını, bu yüzden katkıda bulunmak isteyen her yaştan, herkesin 5 TL’lik desteği bile, bu işin oluşmasında isminin yazılmasına yeterli olacaktır. Her okulun yapımında katkısı bulunanların sayısı ve bağış yapanın bağış miktarına bakılmaksızın bağışçı listeleri kitap şeklinde basımı yaptırılarak okul müdürlerine teslim edilecek olup, bu kitaplar okul yönetimleri değişse dahi yeni okul yöneticilerine teslim edilerek muhafaza edilecektir.

Projemizin diğer benzer projelerden farkı burada ortaya çıkıyor. Projemiz Şehitlerimize bir Vefa göstergesidir. Projemizi her kesime duyurmamız için sosyal medya çok önemli bu yüzden şu anda proğramda bizi izleyenlerin internet sayfamıza girerek projemizin afişini arkadaşları ve tanıdıklarına iletmesini rica ediyoruz.

VATAN ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ olarak,

bağışçılığın gönüllü bir davranış olduğuna, vermenin ve paylaşmanın yaşam kalitemizi artırırdığına inanıyoruz. STK’ların ve projelerinin halkın güvenini ve saygısını kazanmasına, bağışçıların ve potansiyel bağışçıların güvenli ve akıllı bağış yapmasına önem verdiğimiz için bağışçı haklarının arkasında duruyoruz ve destekliyoruz. Bütün bağışçıların aşağıdaki haklara sahip olduğunu kabul ediyoruz.

Bağışçı Hakları

1. STK’nın misyon ve vizyonu, bağışın nasıl kullanılacağı hakkında ve bağışı amaçları doğrultusunda verimli olarak kullanma kapasitesi ve niyeti hakkında bilgilenme,

2. Yönetim kurulu ve yöneticiler hakkında bilgi edinme ve yöneticilerin ihtiyatlı ve basiretli bir şekilde görevlerini yerine getirmesini bekleme,

3. Güncel finansal bilgilere erişim,

4. Verilen bağışın amacına uygun kullanılacağı konusunda garanti isteme,

5. Uygun bir teşekkür edilmesi,

6. Kanunlara uygun şekilde bağışlarının gizliliğini talep etme,

7. Kurumu temsil eden bütün çalışanların kendisi ile kurduğu bütün ilişkilerin profesyonel düzeyde olmasını talep etme,

8. Bağışı isteyenin gönüllü mü, çalışan mı yoksa sadece bu iş için dışarıdan tutulmuş birisi mi olduğunu bilme,

9. Eğer başkası ile paylaşılacaksa iletişim bilgilerinin listelerden silinmesini isteme,

10. Bağış yaparken soru sorma, anında, doğru ve açık cevapları alma hakkı vardır.

“EĞİTİME DESTEK – ŞEHİTLERİMİZE VEFA OKULLARI”

PROJESİNE 28.05.2018 TARİHİNDEN ÖNCE

BAĞIŞTA BULUNANLARIN LİSTESİ VE İLGİLİ HESAP NUMARAMIZ

VATAN ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

T.C. ZİRAAT BANKASI 488 FATİH ŞB. İSTANBUL

TRY HESAP NO: 80806753-5001

IBAN: TR75 0001 0004 8880 8067 5350 01

Normal hesaba yapılan bağışlar

Sırasına göre Bağışçı isim listesi